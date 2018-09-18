Раз в месяц центр Парижа будет пешеходным

Власти Парижа решили раз в месяц закрывать для автотранспорта центр французской столицы, сообщает газета Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мэрия Парижа провела эксперимент по закрытию центральных улиц для проезда автомобилей и других видов транспорта. Горожане поддержали инициативу властей, и потому с 7 октября каждое первое воскресенье месяца центр столицы будет пешеходным, пишет издание.

Движение запретят на островах Сите и Сен-Луи, площади Шатле, в районе Лувра, Оперы Гарнье, квартала Марэ и Елисейских полей. При этом ограничения автомобильного движения в центре Парижа не будут распространяться на основные дороги, например, Le boulevard de Sébastopol.

Создание пешеходной зоны в центре города позволит значительно снизить уровень загрязнения воздуха в центральных районах французской столицы и ненадолго избавить жителей от шума.