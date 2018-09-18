В Италии появится самый высокий подвесной мост в Европе

Самый высокий подвесной мост в Европе - над итальянской долиной Валь Тартано - соединит населенные пункты Морбень и Сондрио. Он будет открыт 22 сентября, сообщает газета Coriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сооружение "Мост в небо" соединит две горные вершины высотой 1034 метра. Длина моста - 234 метра, он располагается на высоте 140 метров. Его строительство обошлось в 750 тысяч евро.

Мост позволит местным жителям быстро добраться до пастбищ и других деревень. Раньше для этого им приходилось пересекать всю долину.

Также он может стать местной достопримечательностью. Туристы получат возможность увидеть невероятной красоты панораму - плотину Коломбера, пастбища, вершины Альп, место, где река Адда впадает в озеро. Вход для путешественников будет стоить 5 евро. За эти деньги можно ходить по мосту неограниченно число раз.