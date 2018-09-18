Cтолкновение автобусов в России: погибли четверо, 20 пострадали - ОБНОВЛЕНО

23:51

Четыре человека погибли, 20 получили ранения при столкновении двух автобусов в Воронежской области вечером во вторник, сообщил РИА Новости представитель МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань. По данным УМВД, три человека погибли, 18 пострадали.

"По нашим данным, четыре человека погибли, 20 пострадали", - сказал собеседник агентства. "Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней тяжести", - сказал представитель экстренных служб на месте ЧС.

Он уточнил, что пострадавшие находятся в больницах Воронежа, а также Каширского и Новозуманского района области. Еще шестерым помощь оказана на месте.

Как уточнили РИА Новости в центральном региональном центре МЧС, всего в двух автобусах 24 человека.

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23:25

Три человека погибли, 18 получили ранения при столкновении двух автобусов в Воронежской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По предварительным данным, три человека погибли, восемнадцать получили телесные повреждения разной степени тяжести. На месте работают сотрудники ГИБДД", - сказали в ведомстве.

На 525 километре федеральной автодороги М-4 "Дон", возле поворота на Новую Усмань столкнулись два автобуса.

Ранее представитель экстренных служб региона заявил о 39 пострадавших.

Накануне в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали о ДТП, в котором пострадали 20 человек и погиб один.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 17 сентября на автодороге Львов-Рава-Русская. Там столкнулись автобус, перевозивший 52 человека, и легковой автомобиль.