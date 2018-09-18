Трамп пообещал поставить в Польшу СПГ по "хорошей цене"

18 сентября 2018 23:39

США намерены поставлять в Польшу много сжиженного природного газа по "хорошей цене", заявил американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Польшу будет поставлено огромное количество СПГ. Мы даем им хорошую цену, и они покупают много (СПГ). Это будет здорово!" - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

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