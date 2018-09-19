Дима Билан попал в ДТП
19 сентября 2018 00:56 123
Певец Дима Билан за рулем Ford Mustang попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.
"На Ленинском проспекте Ford Mustang сзади въехал в Hyundai, в результате ДТП пострадавших нет. За рулем Ford Mustang сидел Дима Билан", - пояснил источник. Он добавил, что певец трезв и не отрицает вины в ДТП.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии, не уточнив личностей его участников. "Сотрудники ГИБДД оформляют ДТП без пострадавших с участием двух легковых автомобилей по адресу: Ленинский проспект, 146", - пояснили в пресс-службе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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