В США снимут сериал по мемуарам экс-директора ФБР Коми

Телевизионная компания CBS снимет мини-сериал на основе мемуаров бывшего директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", сообщает издание Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, автором сценария станет Билли Рэй, известный по работе с фильмом "Капитан Филлипс", а продюсером - Алекс Куртцман, в чьем послужном списке телесериал "Звездный путь: Дискавери". Отмечается, что многие телеканалы подали заявки на показ нового сериала, но достанется он одному из каналов из числа управляемых компанией CBS.

Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", которые посвящены его взаимодействию с американским лидером Дональдом Трампом, поступили на полки книжных магазинов США 17 апреля 2018 года.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование ненадолго возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон назвала действия ФБР и Коми одной из причин ее поражения на выборах.