Прокуратура Мексики разместила в двух трейлерах 300 разлагающихся трупов
19 сентября 2018 06:18 230
Экс-глава Центра судебной медицины мексиканского штата Халиско Луис Октавио Котеро рассказал, что в регионе есть два трейлера, в которых находятся примерно 300 трупов. Об этом сообщает EFE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что Котеро уволили за трейлер со 160 разлагающимися телами, оставленными подконтрольным ему ведомством.
"Они [трупы] находятся в трейлерах, один показали в СМИ, а есть другой, новый, который арендовала прокуратура", - сказал Котеро.
Он добавил, что трупы были оставлены, так как у прокуратуры нет ресурсов для того, чтобы решить проблему с телами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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