Прокуратура Мексики разместила в двух трейлерах 300 разлагающихся трупов

Экс-глава Центра судебной медицины мексиканского штата Халиско Луис Октавио Котеро рассказал, что в регионе есть два трейлера, в которых находятся примерно 300 трупов. Об этом сообщает EFE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Котеро уволили за трейлер со 160 разлагающимися телами, оставленными подконтрольным ему ведомством.

"Они [трупы] находятся в трейлерах, один показали в СМИ, а есть другой, новый, который арендовала прокуратура", - сказал Котеро.

Он добавил, что трупы были оставлены, так как у прокуратуры нет ресурсов для того, чтобы решить проблему с телами.