Трамп пообещал принять решение о дальнейшем пребывании ВС США в Сирии

Американский президент Дональд Трамп проинформировал, что в ближайшее время будет принято решение о пребывании на сирийской территории военных страны. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такое заявление политик сделал на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.

По словам Трампа, Соединенные Штаты в короткое время проделали "огромную работу" по борьбе с ИГ (организация запрещена в России).

"Мы сделали потрясающую работу. И мы примем решение (об окончании этой работы) очень скоро", - заявил Трамп.