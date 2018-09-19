Трамп пообещал принять решение о дальнейшем пребывании ВС США в Сирии
19 сентября 2018 07:10 152
Американский президент Дональд Трамп проинформировал, что в ближайшее время будет принято решение о пребывании на сирийской территории военных страны. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что такое заявление политик сделал на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.
По словам Трампа, Соединенные Штаты в короткое время проделали "огромную работу" по борьбе с ИГ (организация запрещена в России).
"Мы сделали потрясающую работу. И мы примем решение (об окончании этой работы) очень скоро", - заявил Трамп.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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