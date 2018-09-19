Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в Лиге чемпионов
19 сентября 2018 07:14 172
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел по количеству хет-триков в Лиге чемпионов форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который перешел в итальянский клуб этим летом из мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ форвард каталонской команды забил три мяча в ворота соперников. Отмечается, что матч при этом завершился со счетом 4:0 в пользу "Барселоны".
По информации с официального твиттера Международной федерации футбола (ФИФА), для аргентинского футболиста этот хет-трик стал восьмым в Лиге чемпионов. Месси установил рекорд, этот показатель стал лучшим в истории турнира. У Роналду на один хет-трик меньше.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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