Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел по количеству хет-триков в Лиге чемпионов форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который перешел в итальянский клуб этим летом из мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ форвард каталонской команды забил три мяча в ворота соперников. Отмечается, что матч при этом завершился со счетом 4:0 в пользу "Барселоны".

По информации с официального твиттера Международной федерации футбола (ФИФА), для аргентинского футболиста этот хет-трик стал восьмым в Лиге чемпионов. Месси установил рекорд, этот показатель стал лучшим в истории турнира. У Роналду на один хет-трик меньше.