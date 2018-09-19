Билан рассказал, как стал виновником ДТП в Москве

Российский певец Дима Билан прокомментировал ДТП на Ленинском проспекте, участником которого он стал. Об этом исполнитель написал на своей странице в инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Билана, он является виновником аварии, а ДТП произошло, потому что он отвлекся. Певец сообщил, что после инцидента салон заполнился дымом, а удар от подушек безопасности был "ощутимым", из-за чего в голове все перевернулось.

"Шок сейчас догоняет, сами понимаете: выброс адреналина и кортизола", - заявил Билан.

Он добавил, что сам вызвал сотрудников экстренных служб, так как хотел, чтобы все было законно и без "кривотолков и слухов".