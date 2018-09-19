В Нью-Йорке стартовала 73 сессия Генассамблеи ООН
Во вторник, 18 сентября, в американском городе Нью-Йорк прошло торжественное открытие 73 сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН).
На протяжении года главенство в Генассамблее будет принадлежать министру иностранных дел Эквадора Марии Фернанде Эспиноза Гарсес, сообщает пресс-центр ООН, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Мы начинаем новую сессию, и нас ожидает напряженная работа", - заявила Гарсес.
Она отметила, что во время 73 сессии особое внимание будет уделено вопросам миграции, защиты окружающей среды, правам инвалидов, гендерному равенству и продвижению устойчивого развития.
"Я прошу вас передать своим лидерам, прибывающим на следующей неделе на заседания высокого уровня, что призываю их проявить решимость, готовность к сотрудничеству и к поиску общих решений", - заявила Гарсес.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
18 Сен. 14:32 17 984
-
18 Сен. 21:12 4 163
-
18 Сен. 11:06 4 036
-
18 Сен. 13:18 3 869
-
18 Сен. 21:09 3 802