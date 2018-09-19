Пентагон назвал Россию и Китай угрозами для кибербезопасности США
19 сентября 2018 07:41 110
В новой стратегии кибербезопасности, которую представит Пентагон, Россия и Китай названы основными угрозами для Соединенных Штатов. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно документу, российская сторона якобы участвовала в "информационных операциях в киберпространстве" против США, а Китай похищал важную информацию у правительства страны и частных компаний.
Отмечается, что Москва и Пекин являются соперниками Вашингтона, от которых исходит "злонамеренная киберактивность". Для того, чтобы обезопасить себя от таких угроз, Пентагон планирует предпринимать оборонительные действия. Также в список "угроз американских интересов" попали Иран и КНДР.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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