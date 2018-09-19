Глава Alibaba считает технологию блокчейн бессмысленной

Глава Alibaba Джек Ма считает технологию блокчейн довольно бессмысленной - разве что она не поможет трансформировать производственную индустрию и защитить окружающую среду, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как пишет издание cnBeta, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Китае, Ма высказал мнение о том, что технологиям вроде блокчейна, искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей - о которых часто говорят как о драйверах четвёртой промышленной революции - еще только предстоит доказать свою полезность миру.

"Эпоха данных дает производителям уникальную возможность преобразовать индустрию, -сказал Ма на конференции. - Но блокчейн и интернет вещей окажутся бесполезны, разве что не смогут поспособствовать трансформации промышленности, а также эволюции общества в более экологичном и инклюзивном направлении".

Ма коснулся в своей речи не только блокчейна, но и самых распространенных заблуждений об ИИ и роли технологии в будущем.

Хотя предприниматель воздержался от рассказа о том, собирается ли Alibaba интегрировать блокчейн в свои сервисы, компания, очевидно, знакома с технологией распределённого реестра не понаслышке. В действительности на Alibaba и IBM суммарно приходится 90% всех патентов в мире, связанных с технологией распределённого реестра.

Это, впрочем, не остановило Alibaba - а также Baidu и Tencent, других крупных игроков китайского IT-рынка - от запрета на своей платформе любой деятельности, связанной с криптовалютами.