Китай уменьшил вложения в госдолг США на $7,7 млрд

Китайские власти приняли решение уменьшить вложения в госдолг США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американский минфин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации ведомства, за июль Китай сократил вклады в госдолг на $7,7 млрд, но сохранил за собой лидерство по вложениям. Пекин владеет облигациями Соединенных Штатов, сумма которых оценивается в $1,171 трлн.

Отмечается, что второе место по вложениям в американский госдолг занимает Япония с показателем в $1,0355 трлн., а третье - Ирландия ($300 млрд.).