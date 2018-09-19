Цифровые валюты скоро заменят деньги?

Высокопоставленный сотрудник полиции Дубая предполагает, что цифровая валюта "скоро" потеснит традиционные деньги, пишет Khaleej Times, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во время панельной дискуссии, которую он же и модерировал, генерал-лейтенант Дали Халфан Тамим - заместитель начальника полиции Дубая и старший города по всеобщей безопасности - сказал, что трудности, стоящие перед тем, чтобы цифровые валюты ворвались в мейнстрим, заключаются лишь в недостаточной осведомлённости людей о них и неэффективных тактиках предотвращения преступлений.

"Вера в цифровые валюты всегда будет под вопросом, пока ее источник и система отслеживания будут оставаться неизвестными", - цитирует Тамима Khaleej Times.

Дубай в последние годы ведет дружественную политику в отношении криптовалют и блокчейна - в частности, в стране широко освещается т.н. "блокчейн-стратегия". В итоге благодаря государственному интересу к блокчейн-индустрии ОАЭ значительно обогнали своих соседей по региону в использовании этой технологии.

Некоторые участники дискуссии подхватили энтузиазм Тамима и высказывались за то, чтобы ОАЭ выпустили "собственную цифровую валюту на основе технологии блокчейн".

Но в дискуссии участвовали и те, кто оказался более осторожен по отношению к криптовалютам. К примеру, доктор Саид аль Дахери, председатель совета директоров компании Dubai SmartWorld, занимающейся предоставлением цифровых смарт-услуг, призвал к введению регулирования в сферу, которая по-прежнему переживает серьёзную турбулентность.

"На одну успешную цифровую транзакцию приходится пять неудавшихся валют", - цитирует Дахери Khaleej Times.

На прошлой неделе стало известно, что законодатели ОАЭ вскоре примут официальный нормативно-правовой акт, касающийся и финансовых технологий, и первичных размещений монет (ICO).