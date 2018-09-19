Южная Корея и КНДР собираются совместно провести ОИ-2032
19 сентября 2018 09:05 145
Республика Корея и КНДР собираются подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, сообщает ТАСС.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, стало известно из декларации по итогам состоявшегося в Пхеньяне третьего по счету в этом году саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Достигнута договоренность подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году", - говорится в документе.
Также отмечается, что страны хотят отправить единые команды на Игры 2020 года в Токио, что является не первым таким опытом. На Олимпиаде в Пхенчхане делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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