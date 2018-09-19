В Дагестане задержаны фальшивомонетчики

Полицейские задержали в Дагестане подозреваемых в изготовлении более 130 миллионов фальшивых рублей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейскими обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей на сумму около 30 миллионов рублей, а также заготовки на сумму более 100 миллионов рублей. Изъято оборудование, в том числе клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер и другие предметы", - сказала она.

По словам Волк, по подозрению в совершении преступления задержаны два человека, возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Обыски прошли в Махачкале и Каспийске по адресам проживания подозреваемых.