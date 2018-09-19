КНДР и Южная Корея решили прекратить учения вдоль буферной зоны
КНДР и Южная Корея договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов. Об этом говорится в соглашении в военной области между двумя корейскими государствами, подписанном в Пхеньяне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Обе стороны решили прекратить с 1 ноября военные учения близ военно-демаркационной линии, направленные друг против друга... На расстоянии до 5 километров от ВДЛ решено полностью прекратить артиллерийские учения и полевые учения численностью свыше полка", - говорится в документе. Кроме того, предусмотрено в те же сроки ввести запрет на полеты близ буферной зоны всех военных самолетов.
Буферная зона будет объявлена в пределах 40 километров от военно-демаркационной линии в восточной части и не ближе, чем на 20 километров в западной части от линии раскола страны. Для винтокрылых летательных средств полеты будут прекращены на расстоянии ближе 10 километров от военно-демаркационной линии. Вводятся также ограничения для полетов беспилотников.
Соглашение подписано по итогам саммита двух корейских государств в Пхеньяне министрами обороны.
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