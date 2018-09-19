Ирландские наркоманы помыли шприцы в святой воде

В соборе Святого Иоанна в ирландском Лимерике неизвестный воспользовался купелью со святой водой, чтобы помыть шприцы. Об этом сообщил британский таблоид The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жители заподозрили наркоманов, которые употребляют запрещенные вещества в туалетах соседней с церковью лечебницы.

Больница Святого Иоанна, находящаяся через дорогу от церкви, привлекает наркозависимых. По словам местного жителя, они пробираются мимо охраны и устраиваются в помещениях клиники. Работники учреждения сообщают, что видели следы крови на стенах и переживают за свою безопасность.

Как рассказал журналистам представитель политического движения "Шинн Фейн" Джон Ньюджент, полиция недавно арестовала наркомана, который пытался вымыть шприцы в святой воде церковной купели. По мнению Ньюджента, такая ситуация неприемлема: "Пожилые люди часто посещают собор, чтобы поставить свечку и найти здесь спокойствие. Они должны иметь возможность делать это без страха", - заявил он.

Местное издание Limerick Leader отмечает, что священник собора Святого Иоанна подтвердил случившееся. Газета также приводит слова представителя медицинского учреждения: "Больница Святого Иоанна в курсе ситуации и уже связалась с полицией".

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