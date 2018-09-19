КНДР и Южная Корея договорились о состыковке железных дорог

Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились уже в 2018 году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Юг и Север договорились провести в течение нынешнего года церемонии начала работ по состыковке железных и автомобильных дорог на западе и востоке", - говорится в документе.

Этот проект направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию.

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