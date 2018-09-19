Дима Билан попал в аварию в Москве - ВИДЕО

19 сентября 2018 12:55

Певец Дима Билан попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, артист за рулём чёрного автомобиля "Форд Мустанг" не справился с управлением и влетел в "хёндай". На кадрах видно, что певец серьёзно не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Напомним, ранее Дима Билан рассказал, что недавно пережил тяжёлую депрессию.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Дима Билан попал в аварию в Москве

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az