Дима Билан попал в аварию в Москве - ВИДЕО

Певец Дима Билан попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, артист за рулём чёрного автомобиля "Форд Мустанг" не справился с управлением и влетел в "хёндай". На кадрах видно, что певец серьёзно не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Напомним, ранее Дима Билан рассказал, что недавно пережил тяжёлую депрессию.

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