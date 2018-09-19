В Афганистане связали обострение ситуации в стране с вмешательством США

19 сентября 2018 14:23

Недавнее обострение ситуации в Афганистане связано с вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела страны, а также со стремлением Вашингтона извлечь выгоду из затяжного конфликта. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии по обороне и безопасности национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Афганистана Шабаз-хан Насери, передает Day.Az.

Ситуация в Афганистане за последнее время резко обострилась. Практически ежедневно в различных районах страны проходят боестолкновения, жертвами которых становятся полицейские, военнослужащие, сотрудники афганских сил национальной безопасности и мирные жители. Последнее крупное нападение было совершено в понедельник: тогда в результате атаки талибов* погибли по меньшей мере 15 полицейских.

"Ситуация в Афганистане в последнее время не улучшается, а наоборот, становится все хуже день ото дня... Это происходит потому, что Соединенные Штаты вмешались в дела нашей страны: находясь здесь, они пытаются извлечь выгоду из этой войны, а их присутствие не устраивает наши соседние страны", - сказал Насери.

Он с сожалением отметил, что действующее правительство и президент Афганистана "не могут проводить самостоятельную политику", а все решения высокого уровня "за них принимают США, что негативно сказывается на обстановке в сфере безопасности".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az