Ким Чен Ын накормил президента Южной Кореи супом с гречневой лапшой
Лидер КНДР Ким Чен Ын накормил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина холодным супом с гречневой лапшой нэнмён в старейшем и самом знаменитом пхеньянском ресторане "Оннюгван". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра межкорейского саммита, куда стекается вся информация из Пхеньяна, передает Day.Az.
Сидя за одним столом с Ким Чен Ыном, президент Южной Кореи обедал в "Оннюгване" со своей делегацией после завершения основной части переговоров лидеров.
Эластичная коричневая лапша в латунной миске подается с ледяным бульоном с добавлением квашеной капусты кимчи, ломтиков огурца, мяса и вареного яйца. Блюдо едят с добавлением уксуса и горчицы.
Президент Мун Чжэ Ин впервые попробовал пхеньянский нэнмён 27 апреля на первой встрече с Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Лидер КНДР привез туда повара из "Оннюгвана", специально чтобы тот приготовил для президента Южной Кореи лапшу. Тогда Мун Чжэ Ин решил приехать в Пхеньян и в следующий раз попробовать нэнмён уже в этом ресторане.
Но трапеза не ограничилась только холодной лапшой - на закуску подали трехцветный салат из пророщенных ростков горошка маш, наструганной морковки и грибов, кимчи из проростков соевых бобов, острый салат из карпа и зеленого лучка, черепаховый суп, барбекю из говядины, арбузный салат, рисовые лепешки и паровые хлебцы, мороженое. Из спиртного на столы выставили кувшины с красным вином из голубики и бутылки белой пхеньянской водки.
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