В США умер сценарист и продюсер сериала "Альф"

19 сентября 2018 15:43

Сценарист и продюсер американских телесериалов "Альф" и "Чертова служба в госпитале МЭШ" Тэд Мамфорд умер в США в возрасте 67 лет. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным журнала, Мамфорд ушел из жизни 6 сентября в Силвер-Спринг, штат Мэриленд. Отмечается, что о его смерти сообщил его двоюродный брат Джон Симс. Причина смерти не сообщается.

Мамфорд работал над такими телесериалами, как "Чертова служба в госпитале МЭШ", "Альф", "Мод". В 1973 году он стал обладателем престижной американской телевизионной премии "Эмми", которую ему вручили за работу над детским телесериалом "Электрическая компания". Издание отмечает, что после этого он еще трижды становился номинантом на премию.


Кадр из сериала М*A*S*H

Кроме того, в разные годы Мамфорд писал сценарии для таких телесериалов, как "Шоу Косби", "Улица Сезам", "Кларисса знает все", "Большой ремонт".

Кадр из сериала "Альф"

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