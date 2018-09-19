Эрдоган: Соглашения между Турцией и Россией по Идлибу - важный шаг для мира

Достигнутые Турцией и Россией соглашения по сирийскому городу Идлиб - важный шаг для мира на турецкой границе, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Эрдогана, Турция с первого дня выступала против проведения военной операции в сирийском Идлибе.



Глава государства также отметил, что для Турции важнее всего предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе.

Отметим, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что в сирийском городе Идлиб не будет проводиться военная операция.

По словам Чавушоглу, Турция не исключает отправку дополнительного военного контингента в сирийский город Идлиб.

Глава МИД также отметил, что основной целью Турции и России является вывод террористических группировок из Идлиба.

"Идлиб будет полностью очищен от тяжелых вооружений", - сказал Чавушоглу.

Глава МИД также отметил, что в Идлибе также будут открыты основные автомобильные магистрали, что очень важно для предотвращения гуманитарного кризиса.

Отметим что в понедельник лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Сочи создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

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