Эрдоган: Соглашения между Турцией и Россией по Идлибу - важный шаг для мира
Достигнутые Турцией и Россией соглашения по сирийскому городу Идлиб - важный шаг для мира на турецкой границе, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Эрдогана, Турция с первого дня выступала против проведения военной операции в сирийском Идлибе.
Глава государства также отметил, что для Турции важнее всего предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе.
Отметим, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что в сирийском городе Идлиб не будет проводиться военная операция.
По словам Чавушоглу, Турция не исключает отправку дополнительного военного контингента в сирийский город Идлиб.
Глава МИД также отметил, что основной целью Турции и России является вывод террористических группировок из Идлиба.
"Идлиб будет полностью очищен от тяжелых вооружений", - сказал Чавушоглу.
Глава МИД также отметил, что в Идлибе также будут открыты основные автомобильные магистрали, что очень важно для предотвращения гуманитарного кризиса.
Отметим что в понедельник лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Сочи создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Месси обошел Роналду
-
18 Сен. 21:12 6 981
-
18 Сен. 21:30 4 453
-
18 Сен. 22:56 4 315
-
18 Сен. 21:09 4 195
-
18 Сен. 22:42 3 898