В Австралии задержали подростка, который подкладывал иглы в клубнику

Полиция Австралии задержала в среду несовершеннолетнего, который в шутку подкладывал иглы в клубнику, повторяя за преступниками из серии инцидентов, когда в фруктах были найдены булавки и иголки. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мало того, что это отвлекает полицию от реальной задачи, которую мы здесь выполняем, это вызывает большие опасения у общественности, и эти (фальсификации - ред.) нужно остановить", - сказал комиссар федеральной полиции Эндрю Колвин.

Как сообщается, в силу возраста задержанного, полиция ограничится предупреждением.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет лишения свободы. Тех, кто копирует действия преступников и в шутку подкладывает иголки во фрукты, предложили наказывать сроком заключения до 10 лет.

Как сообщает телеканал, полиция все еще расследует серию происшествий с иглами во фруктах в попытках выяснить, кто же первым начал подкладывать иголки в клубнику. Ранее министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что около 100 человек сообщили об иглах в клубнике, хотя многие из этих случаев могут быть мистификациями или ложной тревогой. Полиция также предупреждала об уголовной ответственности за распространение фейковых новостей об иглах во фруктах.

Полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане и яблоке. Первый случай был зарегистрирован на прошлой неделе, когда 21-летний мужчина был госпитализирован в Брисбене после того, как проглотил клубнику с иголкой. Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников.

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