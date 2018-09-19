Президент Южной Кореи подарил Ким Чен Ыну памятные медали - ФОТО

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подарил в среду лидеру КНДР Ким Чен Ыну памятные медали к прошлому меджкорейскому саммиту и состоявшейся в июне встрече северокорейкого лидера с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра саммита в Пхеньяне, передает Day.Az.

Во время обеда в ресторане "Оннюгван" в Пхеньяне Мун Чжэ Ин преподнес Ким Чен Ыну две синие коробочки. В одной из них - серебряная и золотая медали с изображением двух лидеров, пожимающих друг другу руки на фоне силуэта единого Корейского полуострова.

В другой коробочке была разноцветная медаль с изображением смотрящих друг на друга Ким Чен Ына и Трампа на фоне американского и северокорейского флагов, а также гербы двух стран. Подпись внизу на английском и корейском языках: "Мирные переговоры".

Встреча Трампа и Ким Чен Ына - первая в истории американо-северокорейских отношений - проходила в Сингапуре, а первая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась в демилитаризованной зоне в Корее 27 апреля этого года.

Межкорейский саммит проходил во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области. Представитель президентской администрации в Сеуле в пресс-центре межкорейского саммита в среду заявил, что фактически лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили прекращение состояния войны.

Президент Южной Кореи прибыл в КНДР накануне. В четверг, как ожидается, Мун Чжэ Ин вернется в Сеул после поездки на священную для корейцев гору Пэктусан на границе КНДР и Китая.

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