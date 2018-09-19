Букингемский дворец объявил о новой помолвке

Букингемский дворец объявил о помолвке еще одной родственницы королевы Елизаветы II, сообщает Daily Mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, леди Габриэлла Виндзор, дочь двоюродного брата королевы принца Майкла Кентского, выходит замуж за своего возлюбленного, Томаса Кингстона. "Принц и принцесса Майкл Кентские счастливы объявить о помолвке их дочери леди Габриэллы Виндзор с мистером Томасом Кингстоном", - говорится в сообщении дворца.

Отмечается, что помолвка состоялась в августе текущего года, а свадебное торжество должно состояться весной 2019-го.

37-летняя леди Габриэлла Виндзор встречается с Томасом Кингстоном три года. Она занимается бренд-менеджером, а также сотрудничает с журналом The London Magazine в качестве автора. Она занимает 50 место в очереди на королевский престол. Ее жених Томас Кингстон - финансист, он работает на рынке инвестиций.

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