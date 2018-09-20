Дональд Трамп назвал «худшую ошибку» за всю историю США
20 сентября 2018 09:00 334
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение американских войск на Ближний Восток под руководством Джорджа Буша стало "худшей ошибкой", которую совершали власти Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью Hill.TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Самая худшая ошибка, сделанная в истории нашей страны, это [военное] присутствие на Ближнем Востоке, инициированное президентом Бушем", - сказал Трамп.
При этом, по его словам, предыдущий президент США Барак Обама также ошибся, когда принял решение вывести войска с Ближнего Востока. Однако Трамп подчеркнул, что "появиться там" было "самой большой" ошибкой.
Американский лидер объяснил свое мнение тем, что данное решение стоило США $7 трлн и "миллионы" жизней.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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