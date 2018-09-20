Дональд Трамп назвал «худшую ошибку» за всю историю США

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение американских войск на Ближний Восток под руководством Джорджа Буша стало "худшей ошибкой", которую совершали власти Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью Hill.TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Самая худшая ошибка, сделанная в истории нашей страны, это [военное] присутствие на Ближнем Востоке, инициированное президентом Бушем", - сказал Трамп.

При этом, по его словам, предыдущий президент США Барак Обама также ошибся, когда принял решение вывести войска с Ближнего Востока. Однако Трамп подчеркнул, что "появиться там" было "самой большой" ошибкой.

Американский лидер объяснил свое мнение тем, что данное решение стоило США $7 трлн и "миллионы" жизней.