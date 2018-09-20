В Японии с онлайн-биржи украли криптовалюты на $60 млн

С японской онлайн-биржи Tech Bureau Corp было украдено несколько типов криптовалют, в том числе биткоин. В общей сложности ущерб составил 6,7 млрд йен (около $60 млн), сообщает агентство Kyodo.

По данным Kyodo, онлайн-биржа была взломана в прошлую пятницу, 14 сентября. При этом, отметили в агентстве, представители самой биржи обнаружили факт взлома только спустя четыре дня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что неизвестные атаковали биржу на протяжении двух часов. За это время они смогли похитить несколько типов криптовалют. Большее их количество, 4,5 млрд йен или $40 млн, хранились как депозиты клиентов биржи.