В Новой Зеландии обнаружили гигантское пульсирующее существо - ВИДЕО

20 сентября 2018 09:17

Гигантское пульсирующее существо обнаружили на пляже близ города Окленд в Новой Зеландии. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это гигантская медуза. В Сети размещено видео с изображением животного, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Гигантскую медузу, именуемую волосистой цианеей, обнаружила во время прогулки семейная пара. По словам очевидцев, существо дрожало и пульсировало, внешне напоминая кратер вулкана.

Размеры купола волосистой цианеи могут достигать 2 метров в диаметре, а щупальца вытягиваются до 20 метров. Цианеи питаются мелкой рыбой и планктоном, живут в Атлантическом и Тихом океанах.

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