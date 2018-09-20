В Новой Зеландии обнаружили гигантское пульсирующее существо - ВИДЕО

Гигантское пульсирующее существо обнаружили на пляже близ города Окленд в Новой Зеландии. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это гигантская медуза. В Сети размещено видео с изображением животного, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Гигантскую медузу, именуемую волосистой цианеей, обнаружила во время прогулки семейная пара. По словам очевидцев, существо дрожало и пульсировало, внешне напоминая кратер вулкана.

Размеры купола волосистой цианеи могут достигать 2 метров в диаметре, а щупальца вытягиваются до 20 метров. Цианеи питаются мелкой рыбой и планктоном, живут в Атлантическом и Тихом океанах.

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