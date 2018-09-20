Синдзо Абэ останется премьером Японии до 2021 года

20 сентября 2018 10:45

В Японии члены Либерально-демократической партии (ЛДП), которая в настоящее время находится у власти, переизбрали Синдзо Абэсвоим председателем. Об этом сообща Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, во время голосования Абэ смог получить 533 голоса из 810 возможных, а его противник японский политик Сигэру Исиба - 254.

Согласно результатам голосования, таким образом Абэ останется во главе правительства страны до 2021 года, если ЛДП будет правящей партией.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az