Синдзо Абэ останется премьером Японии до 2021 года
20 сентября 2018 10:45 140
В Японии члены Либерально-демократической партии (ЛДП), которая в настоящее время находится у власти, переизбрали Синдзо Абэсвоим председателем. Об этом сообща Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, во время голосования Абэ смог получить 533 голоса из 810 возможных, а его противник японский политик Сигэру Исиба - 254.
Согласно результатам голосования, таким образом Абэ останется во главе правительства страны до 2021 года, если ЛДП будет правящей партией.
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