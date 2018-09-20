Двуликий щенок с четырьмя глазами поразил пользователей Сети - ВИДЕО

В Перу родился щенок с двумя сросшимися головами. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Хозяин собаки Перси Уангал Ортис (Percy Huangal Ortiz) из городка Багуа на севере страны рассказал, что остальные пять щенков родились без каких-либо отклонений, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Мужчина планирует показать щенка-мутанта породы уругвайский симаррон ветеринару, чтобы узнать, как правильно кормить его и заботиться о нем. Необычное животное стало знаменитостью в городке, на него приходят поглазеть все соседи.

Пользователи сети по-разному отнеслись к двуликому щенку: одни назвали его красивым, а другие расстроились, что животное, скорее всего, не проживет долго, и призвали не портить и так короткую жизнь щенка предположениями, что он "исчадие Сатаны".

Мутация щенка называется полицефалия. Она встречается у рептилий, млекопитающих и иногда у людей. Если два эмбриона не разделяются до конца, у особи развиваются два головных мозга, но единые системы дыхания и пищеварения, а также одно тело на двоих. Как правило, подобные особи умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

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