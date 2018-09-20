В Подмосковье на трассе сгорел пассажирский автобус - ВИДЕО

20 сентября 2018 11:39

Пассажирский автобус "Очаков-Москва" сгорел на 41-м километре трассы М-2 в Московской области, 48 человек было эвакуировано. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД, передает Day.Az.

"На 41-м километре трассы М-2 водитель автобуса заметил возгорание в транспортном средстве, 47 пассажиров и сам водитель были эвакуированы. В настоящее время перекрыта крайняя правая полоса движения в сторону Москвы", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. В Подмосковном управлении МЧС агентству добавили, что автобус уже потушен.

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В Подмосковье на трассе сгорел пассажирский автобус

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