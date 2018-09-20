Отец посадил ребенка в игровой автомат и выудил призы - ВИДЕО

В американском городе Салем, штат Нью-Гэмпшир, мужчина ограбил игровой автомат при помощи маленькой девочки. Об этом сообщает издание New Hampshire Union Leader.

Злоумышленник пришел в торговый центр с детьми - маленькой девочкой, только начинающей ходить, и мальчиком пяти-семи лет. Они прошли к игровому автомату с подвешенными на лесках призами внутри. Чтобы получить один из них, нужно перерезать леску при помощи ножниц, управляемых парой кнопок, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На глазах посетителей торгового центра девочка залезла в автомат через лоток для призов. Затем она стала срывать висевшие на лесках предметы и передавать их наружу. По словам очевидцев, среди вынутых призов были игровая приставка Nintendo Switch и карманная консоль Nintendo DS. После этого мужчина помог ребенку выбраться из автомата и ушел с детьми и добычей.

Полиция Салема опубликовала видео, снятые очевидцами, и призвала общественность помочь найти злоумышленника.

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