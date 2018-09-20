На Майорке появится отель только для женщин
В 2019 году на Майорке появится четырехзвездочный отель, в котором смогут остановиться только женщины. Об этом сообщает Noticia.Ru, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Гостиница на 39 номеров будет открыта в Манакоре. Такой формат отдыха отвечает "тенденциям рынка" и предполагает создание "оазиса расслабления и покоя для женщин, которые чувствуют себя более комфортно в окружении других женщин", отметили руководители проекта. Среди работников отеля также не будет мужчин.
В женском отеле ждут матерей с дочерьми, дружеские компании, женские ассоциации и девичники.
Во многих странах наблюдается тенденция к созданию пространств и услуг, рассчитанных только на женскую аудиторию: тренажерные залы, коворкинги или транспортные средства, говорят авторы проекта. В некоторых отелях выделяют отдельные этажи или номера для женщин.
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