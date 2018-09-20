Сирийская армия отрезала "ИГ" доступ к воде - ВИДЕО

20 сентября 2018 14:03

Отряды террористов на юге Сирии остались без источников питья после наступления на них правительственной армии. Об этом пишет издание Al-Masdar News. Оно также опубликовало видео атаки, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Сирийская Арабская Армия (САА) сообщила, что в результате наступления в регионе Ас-Сафа в провинции Эс-Сувейда отбила у боевиков "Исламского государства" их последний источник питьевой воды.

По информации Al-Masdar News, потери со стороны террористов "ИГ" составили более 20 человек, из них пять снайперов.

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Сирийская армия отрезала

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