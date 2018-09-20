Нетерпеливая водительница проехала сквозь толпу школьников - ВИДЕО

Жительница Хезе (провинция Шаньдун, Китай) явно не отличается такой добродетелью, как терпеливость, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Женщине нужно было ехать по своим делам, но дорогу переходила большая колонна школьников. Тогда водительница просто растолкала их своей машиной, чтобы расчистить себе путь.

Действия женщины, конечно же, вызвали критику в СМИ и социальных сетях, а после её вызвали в полицию. Она осознала, как недостойно себя вела, и принесла извинения. Учитывая тот факт, что автомобилистка всё-таки ехала достаточно аккуратно и никто из детей не пострадал, её наказание было довольно мягким - женщина заплатила штраф и обязалась посещать курсы по безопасному вождению.

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