Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи две тонны дорогих грибов

20 сентября 2018 15:48

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину две тонны деликатесных грибов мацутакэ в качестве подарка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы Южной Кореи. Он уточнил, что грибы доставили в Сеул самолетом.

По словам пресс-секретаря, президент распорядился раздать эти грибы членам разделенных во время корейской войны семей, которые еще не воссоединились со своими близкими из КНДР.

Грибы мацутакэ особо ценятся в японской, китайской, корейской и северо-американской кухнях за специфический сосновый аромат. Грибы плохо переносят транспортировку, и через двое-трое суток после сбора теряют товарный вид.

Отметим, с 18 по 20 сентября в Пхеньяне  прошел  пятый в истории межкорейский саммит (третий в этом году). Первые два состоялись в 2000 и 2007 годах. Следующие три  прошли весной 2018-го. 

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