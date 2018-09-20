Полицейские успели поймать ребёнка, выпавшего из окна дома в Китае - ВИДЕО

Ребенок, выбравшийся из окна квартиры и ползающий по силовым кабелям, был спасен полицейскими и прохожими, использующими коврик, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Спасательная операция была запечатлена очевидцем инцидента, произошедшего 19 сентября, в жилом районе города Фенган (провинция Гуандун, КНР). Полицейским и прохожим в самый последний момент удалось поймать мальчика.

Он получил легкие травмы после того, как его доставили в больницу. Полицейские заявили, что родители ребёнка, возрастом менее года, не заботились о нём "должным образом" и не обращали внимания, когда произошел несчастный случай.

"Я благодарю тех, кто заметил моего ребенка и спас его, когда он был в опасности", - рассказала мать мальчика репортеру станции вещания Дунгуань, держа спасённого ребёнка на руках.

Полицейские провели воспитательную беседу с нерадивыми родителями, призывая их заботиться о своем ребенке.

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