В Стамбуле вспыхнул сильный пожар
20 сентября 2018 18:02 280
В Стамбуле в районе Бешикташ около одного из учебных заведений вспыхнул пожар. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что в настоящее время на место происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей.
По данным СМИ, ведутся работы по эвакуации студентов, а также жителей окрестных домов.
О причине пожара не сообщается.
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