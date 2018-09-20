В Стамбуле вспыхнул сильный пожар

20 сентября 2018 18:02

В Стамбуле в районе Бешикташ около одного из учебных заведений вспыхнул пожар. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что в настоящее время на место происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей.

По данным СМИ, ведутся работы по эвакуации студентов, а также жителей окрестных домов.

О причине пожара не сообщается.

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