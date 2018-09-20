В Австралии сеть Woolworths временно изъяла из продажи иглы

Сеть австралийских супермаркетов Woolworths изъяла из продажи швейные иглы в своих магазинах по всей стране в связи с серией инцидентов, когда в фруктах были найдены булавки и иголки. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление представителя сети, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы принимаем меры предосторожности, временно изъяв швейные иглы из продажи в наших магазинах. Безопасность наших покупателей - наш главный приоритет", - заявил представитель Woolworths.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет лишения свободы. Тех, кто копирует действия преступников и в шутку подкладывает иголки во фрукты, предложили наказывать сроком заключения до 10 лет. Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что около 100 человек сообщили об иглах в клубнике, хотя многие из этих случаев могут быть мистификациями или ложной тревогой. Полиция также предупреждала об уголовной ответственности за распространение фейковых новостей об иглах во фруктах.

Полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане и яблоке. Первый случай был зарегистрирован на прошлой неделе, когда 21-летний мужчина был госпитализирован в Брисбене после того, как проглотил клубнику с иголкой. Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников.



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