Трамп предложил Испании построить стену через Сахару

Президент США Дональд Трамп предложил испанскому правительству решить миграционный кризис с помощью строительства стены, пролегающей через пустыню Сахара, рассказал министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Об этом пишет британская газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кризис в Испании сложился по причине большого потока нелегальных мигрантов, прибывающих в страну через Средиземное море из Центральной Африки.

Испанские политики указали Трампу на то, что пустыня Сахара простирается на 4,8 тыс. км. Однако американский лидер отверг их заявление со скептицизмом, заявив, что "граница Сахары не может быть длиннее, чем наша граница с Мексикой".

В 2016 году в качестве своего предвыборного обещания Дональд Трамп говорил о намерении построить "большую красивую стену" через границу США и Мексики, которая составляет около 3,2 тыс. км.

Как отмечает британская газета, подобный проект Испании будет реализовать гораздо сложнее, так как государство располагает лишь двумя анклавами на территории Северной Африки, поэтому стену пришлось бы строить на территории иностранного государства.

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