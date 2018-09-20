Ким Чен Ын передал послание Трампу через Мун Чжэ Ина

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын намерен продолжать процесс денуклеаризации и заинтересован в проведении второго саммита с США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мун Чжэ Ина, глава Северной Кореи передал американскому президенту Дональду Трампу послание. Президент Южной Кореи пообещал вручить его лидеру США во время своего визита в страну.

"Цель состоит в подписании декларации о прекращении войны в течение этого года, я обсужу это с президентом Трампом", - заявил Мун Чжэ Ин.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР подарил президенту Южной Кореи две тонны грибов.

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