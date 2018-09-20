Чернокожая балерина взбунтовалась против светлых колготок

Чернокожая танцовщица Английского национального балета отказалась носить общепринятую униформу. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

23-летнюю Пришес Адамс не устроил нежно-розовый цвет колготок, которые балерины надевают во время повседневных репетиций и спектаклей. Девушка решила заменить их коричневыми, чтобы они совпадали с цветом ее кожи.

"В студенческие годы я даже не задумывалась об униформе. Я просто надевала розовые колготки в тон розовым пуантам. Потом я стала профессиональной балериной и поняла, что это нелогично. Эстетика нарушается: нижняя часть тела должна быть плавным продолжением верхней, а в моем случае розовые колготки этому мешают, - объяснила Адамс. - Многие считают коричневые колготки под светлой пачкой плохой идеей, но на сцене я хочу выглядеть наилучшим образом. Я не дальтоник".

До этого Адамс училась в Московской академии балета. По словам девушки, там ее не выпускали на сцену и рекомендовали "постараться стереть черноту с тела".

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