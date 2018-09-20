США расширили санкции против России

США добавляют в санкционный список 33 физических лица, якобы связанных с российским "оборонным и разведывательным сектором", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня президент подписал новый исполнительный указ, уполномочив госдепартамент применять определенные санкции. Госсекретарь США предпринял две меры: во-первых, он добавил 33 физических лица в список граждан особых категорий и запрещенных лиц, которые действуют от лица российского оборонного или разведывательного секторов", - сказал чиновник.

Представитель администрации пояснил, что это не означает введение санкций непосредственно против этих лиц, однако это накладывает ограничения на взаимодействие с ними.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора - до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток - 2".