В США ожидают вторую волну паводка после урагана "Флоренс"

Вторая волна паводка после урагана "Флоренс" ожидается в штатах Северная и Южная Каролина на восточном побережье США, предупреждает Национальная служба погоды, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Верховья рек в Северной Каролине достигли своего пика (уровня воды. - Прим. ред.), но продолжительный паводок прогнозируется в низовьях", - сообщает Национальная служба погоды в Twitter.

В свою очередь, губернатор Северной Каролины Рой Купер предупредил жителей штата, что выход рек из берегов будет продолжаться еще "несколько дней". В связи с этим он призвал людей не спешить с возвращением в свои дома, тем более что во многих местах еще не восстановили подачу электричества. По последним данным, без электроснабжения до сих пор находятся около 120 тысяч человек.

Накануне пострадавшие районы посетил президент США Дональд Трамп. Он предупредил жителей Южной Каролины, что их "ждут суровые испытания", и пообещал продолжать оказывать федеральную помощь. Сейчас в этой работе принимают участие около 20 тысяч федеральных служащих и военных.

Северная и Южная Каролина оказались в центре урагана "Флоренс", который обрушился на страну в пятницу. Ураган ослаб сначала до тропического шторма, а затем до тропического циклона, который принес большие осадки. В результате оказались затоплены значительные территории в обоих штатах, а также в соседней Виргинии. По последним данным, число жертв стихии составляет 36 человек. Более восьми тысяч человек остаются в эвакуационных пунктах, сообщает Американский Красный крест.

В ликвидации последствий стихии задействованы военнослужащие Национальной гвардии, которые используют для доставки воды, продовольствия и медикаментов машины повышенной проходимости и вертолеты.