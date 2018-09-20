США ввели санкции против Китая

США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу, сообщается на сайте минфина США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Этот совет - высший орган по руководству вооруженными силами, его возглавляет лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Согласно представленной информации, соответствующие лица были внесены в санкционный список в соответствии с законом "Противодействие противникам Америки через санкции" (CAATSA).