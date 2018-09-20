Чешский президент заявил об угрозе нового мирового экономического кризиса

Чешский президент Милош Земан в Берлине на встрече с немецкими промышленниками и банкирами заявил о возможности прихода нового мирового экономического кризиса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У меня есть опасения, что придет новый мировой экономический кризис, потому что любой мировой экономический кризис бывает вызван глупостью политиков и глупостью банкиров", - заявил Земан, который находится в Германии с официальным визитом. Его выступление транслировали сетевые ТВ-каналы.

Развивая эту мысль, Земан обратился к классическим учебникам по экономике.

"Первая же лекция в любом серьезном экономическом учебнике гласит: избегайте протекционизма, избегайте санкций, избегайте пошлин. Парадоксально, что некоторые политики не прочитали даже эту первую лекцию", - заявил чешский президент.

Присутствовавших на встрече представителей крупнейших немецких фирм Земан призвал и в дальнейшем активно инвестировать в промышленность Чехии, которая, по словам президента, является одной из наиболее безопасных стран в мире, к тому же размеры зарплат здесь существенно ниже, нежели в странах Западной Европы.

Также в четверг Земан встретился в Потсдаме с премьером земли Бранденбург Дитмаром Войдке, с которым обсудил двустороннее сотрудничество Чехии и ФРГ, а также политическую ситуацию в Европе.

Затем Земан со своей супругой Иваной посетил в Потсдаме дворец Цецилиенхоф, где с 17 июля по 2 августа 1945 года проходила конференция с участием руководителей трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, СССР, США и Великобритании, с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы.

В последний день визита в ФРГ, в пятницу, глава Чехии проведет переговоры в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.