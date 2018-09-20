США не приняли решения о санкциях против потенциальных покупателей С-400

Американская администрация пока не приняла решения о введении санкции в отношении других покупателей российских С-400, сообщил журналистам представитель администрации США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нам нужно время для домашней работы, чтобы эти действия были соответствующими и адекватными и решали реальные поставленные перед нами проблемы. По поводу других потенциальных покупателей С-400 - мы не составили своего мнения пока, но, поверьте, мы тратим огромное количество времени на то, чтобы прояснить людям по всему миру о перспективах покупки продукции "Сухого" и С-400", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли быть введены санкции в отношении, например, Турции за покупку С-400.